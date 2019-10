Mobilità: che cosa cambia da oggi nel servizio di Tpl, le nuove linee e quelle modificate

Mobilità urbana, scattano da oggi novità per il trasporto Tpl nel quadrante Est della capitale. Al via il piano di ottimizzazione della rete bus nelle zone Quarto Miglio, Statuario, Capannelle, Cinecittà, Torre Spaccata e Romanina. L'obiettivo della riorganizzazione, comunica Atac sul proprio sito, è quello di migliorare le connessioni con le linee metro A e C e adeguare i servizi alle esigenze di mobilità, eliminando le sovrapposizioni delle linee, ove necessario.

Gli interventi verranno attuati in tre fasi successive. In tutto dodici linee vengono modificate (118-313-502- 503-556-557-558-559-590-654-657 e 664), quattro linee vengono potenziate (503-506-590 e 663) e due linee vengono disattivate (650, sostituita dalla linea 590 e 662, sostituita dalla linea 663). La riorganizzazioni inizia oggi con le modifiche a sei linee: 313-502-506-556-557-558.

Nel dettaglio la linea bus 313 (via Emilio Longoni-stazione metro C Torre Maura) viene prolungata fino alla fermata Torre Maura MC per migliorare lo scambio con la metro C e per servire la zona di Torre Maura, prima raggiunta dalla linea 556. Al venerdì, la linea è deviata in zona Torre Maura per lo svolgimento del mercato di quartiere. La linea bus 502 (gestione Roma Tpl) piazza Cinecittà/metro A Subaugusta - via Emanuele Carnevale: con il nuovo percorso viene servita la zona commerciale di via Bernardino Alimena.

La tratta Cinecittà-Tribuni viene sostituita dalla modifica della linea 558. La linea bus 506 stazione metro A Anagnina-stazione metro C Grotte Celoni: il servizio viene potenziato. Le corse per la zona Vermicino/San Matteo vengono disattivate.

Ultimo aggiornamento: 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA