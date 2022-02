Roma, minimarket chiusi alle 22 e steward fuori dai locali dal 4 febbraio: è stretta sulla movida

Chiusura dei minimarket alle 22 nei municipi I e II di Roma, da Trastevere a San Lorenzo. Il Campidoglio sta limando l'ordinanza contro la mala-movida che dovrebbe essere firmata dal sindaco Roberto Gualtieri entro 24 ore e operativa per un mese tutti i venerdì, sabato e domenica. Un provvedimento di cui si è discusso oggi in Prefettura, orientato ad un approccio graduale e ponderato: la strategia, dopo i primi 30 giorni di monitoraggio, potrà infatti essere soggetta ad 'aggiustamenti'.

Alla base del piano, che sarà affiancato dai controlli delle forze dell'ordine sul territorio e dalla presenza di steward pagati dalle associazioni di categoria davanti ai locali, c'è la constatazione che la maggiore criticità è il consumo di alcol in strada. L'ordinanza dovrebbe entrare in vigore già da venerdì 4 febbraio per tutti i weekend successivi del mese. Poi, dopo l'analisi dei risultati - per cui ci sarà un tavolo apposito - si deciderà se integrare con altri provvedimenti. Tra quelli di cui si è discusso c'è la chiusura anticipata di un'ora dei locali serali: intorno all'una di notte, che al momento non sarebbe prevista.

Stop alla movida violenta

L'esigenza emersa dalla riunione in Prefettura è, infatti, quella di coniugare il contrasto alla movida violenta con il diritto al lavoro degli esercenti (virtuosi), in particolare dopo il periodo critico della pandemia. Dunque, per ora, i fari sono puntati sugli esercizi che vendono alcol da asporto e sui cosiddetti 'locali atipicì. Le associazioni di categoria, tra cui la Fiepet Confesercenti, avevano sottolineato il rischio che la chiusura anticipata dei locali a macchia di leopardo potesse semplicemente portare alla transumanza dei consumatori da una zona all'altra di Roma.

«È stata accolta la nostra proposta di prevedere degli steward davanti locali, i cosiddetti buttafuori, per controllare al meglio gli stessi e collegarsi con le forze dell'ordine qualora fosse necessario - spiega il presidente della Fiepet Claudio Pica - . Inoltre, ci sarà un tavolo permanente per monitorare insieme a tutte le istituzioni coinvolte l'esecuzione dell'ordinanza che dovrebbe essere in vigore per un mese. Ci hanno confermato la chiusura anticipata dei minimarket e un controllo specifico per quelle realtà alternative che vendono e somministrano alcol, come associazioni e libreria. Da parte nostra abbiamo chiesto anche un maggiore controllo del territorio». Non a caso, domani è prevista una nuova riunione tematica del comitato per l'ordine e la sicurezza.