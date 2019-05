Roma, da lunedì 13 maggio tornano i minibus elettrici in centro

Ultimo aggiornamento: 16:51

Tornano i minibus elettrici sulle strade di Roma. la linea sarà la 119.«Da lunedì 13 maggio i minibus elettrici torneranno al servizio del Centro storico - ha annunciato su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi -. La prima linea sarà una circolare con capolinea in Piazza Venezia. Passerà da via del Corso e Largo Chigi per poi salire verso Trinità dei Monti e proseguire in direzione piazza del Popolo. Da qui attraverserà piazza Augusto imperatore per poi tornare su via del Corso e a piazza Venezia».«Abbiamo completato i collaudi a bordo dei piccoli veicoli che percorreranno queste strade, mezzi agili ed ecologici a emissioni zero - ha precisato la Raggi - e appunto da lunedì prossimo restituiamo a cittadini e turisti un servizio strategico, indispensabile per spostarsi rapidamente in una delle zone più frequentate e visitate della nostra città. Abbiamo sbloccato una situazione ferma da anni, recuperando i minibus abbandonati a prendere polvere in un deposito di Atac. Li abbiamo rinnovati e rimessi su strada grazie a un accordo quadro che ne prevede anche la manutenzione. Entro l'estate sarà ripristinata anche una seconda linea sulle strade del centro della Capitale».