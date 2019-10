Roma, minaccia di far esplodere una bombola all'arrivo della polizia: fermato 45enne

Minaccia di far esplodere una bombola all'arrivo della Polizia intervenuta a seguito di episodi di maltrattamenti in famiglia. Gli agenti della Polizia del commissariato Appio hanno così arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale D.N., romeno di 45 anni. L'uomo, in escandescenza, all'arrivo dei poliziotti ha più volte minacciato di far esplodere una bombola. Fermato, ha opposto resistenza nei confronti dei poliziotti ma è stato è stato bloccato e accompagnato negli uffici di Polizia. Dalla denuncia presentata successivamente dalla moglie dell'uomo sono poi emersi i ripetuti maltrattamenti subiti e mai denunciati.

