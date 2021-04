Roma, minaccia con un coltello i passeggeri sul bus 30: arrestato

Era già sul bus quando ha cominciato a urlare parole strane e poi si è lanciato contro i passeggeri. Attimi di terrore sulla linea 30 dell'Atac ieri mattina quando un uomo ha estratto un coltello puntandolo al viso di alcune persone in viaggio come lui. L'autista è riuscito a chiedere aiuto: gli uomini della Sezione volanti e del VIII Distretto Tor Carbone hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, B. M. di 64 anni, che ha ripetuto agli agenti di aver agito senza motivo. E quando si sono avvicinati i poliziotti ha opposto resistenza agli agenti intervenuti, causando a uno di loro della Sezione volanti lievi contusioni.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, spari contro i bus Atac: finestrini distrutti, paura in via... NEWS Roma, autobus, distanziamento farsa: a bordo nessuno controlla ROMA Roma, aggressioni sui bus: gli autisti Atac salgono sul ring per...

Roma, distrugge il bus notturno poi tenta la fuga: il passeggero lo blocca prendendolo a pugni

Autisti aggrediti a Roma, è flop sicurezza: nuovi bus, ma niente cabine blindate

© RIPRODUZIONE RISERVATA