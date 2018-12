Roma, «Dammi i soldi o ti do fuoco». E getta il gasolio addosso alla ex

Dammi i soldi o ti do fuoco

minaccia la ex, l'ha cosparsa di gasolio. Il 56enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato. E’ accaduto a Labaro nella tarda mattinata di ieri, alla presenza di due assistenti sociali che già da tempo seguono la donna. C.S. è arrivato nella roulotte della ex pretendendo con insistenza dei soldi e, quando lei si è rifiutata di consegnarglieli, ha afferrato una tanica piena di gasolio e ne ha versato una parte sul pavimento e una parte addosso alla vittima, minacciando di darle fuoco. Quando le operatrici sociali hanno chiamato la Polizia, l’uomo è salito in macchina e si è allontanato, minacciando di morte anche loro.



Sul posto una pattuglia del commissariato Flaminio, diretto da Massimo Fiore, che, sentito dalle tre donne quanto accaduto, si è messa alla ricerca dell’uomo. Il 56enne italiano è stato rintracciato poco dopo, al termine di una battuta effettuata nella zona, a bordo della propria auto: perquisito, aveva nella tasca dei pantaloni un accendino perfettamente funzionante. C.S., con diversi precedenti e sottoposto all’obbligo di firma quotidiano, è stato arrestato per tentata estorsione e minacce e portato a Regina Coeli.

Ultimo aggiornamento: 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

». E l'uomo è passato subito ai fatti: dopo aver