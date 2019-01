Ben due stalker sono finiti in manette a Roma: il primo è evaso dai domiciliari per aggredire l'ex compagna e il secondo ha violato il divieto di avvicinamento per continuare a perseguitare l'ex.

L'evaso dai domiciliari, si è presentato davanti alla porta di casa dell'ex compagna in zona San Paolo. Ma dato che la donna non lo faceva entrare ha cominciato a colpire la porta con calci e pugni cercando di sfondarla a spallate. La vittima ha chiamato la polizia e poi per tentare di calmarlo ed evitare che danneggiasse la porta d'ingresso lo ha fatto entrare. Una volta nell'appartamento il 43enne ha cominciato a minacciare la vittima e non si è fermato neanche all'arrivo della polizia tentando di aggredirla, anzi si è scagliato pure contro gli agenti. Il giovane identificato per I.P.P. straniero, è stato accompagnato negli uffici del commissariato San Paolo, dove si è accertato che l'uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Pertanto è stato arrestato per i reati di atti persecutori, evasione e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il secondo arresto è avvenuto in zona Prati, U.M. straniero di 29 anni, sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla sua ex compagna, l'ha raggiunta in piazza Mazzini mentre era in pausa pranzo, la donna terrorizzata ha chiamato la polizia. Gli agenti del commissariato Prati intervenuti immediatamente hanno arrestato l'uomo per il reato di atti persecutori e inottemperanza al divieto di avvicinamento.

