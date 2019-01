Roma, mezzo dell'Ama urta un albero che cade su un'auto e travolge cavo del filobus

Incidenti ieri alle 22.30 circa in via Nomentana in prossimità del civico 314. Un mezzo Ama ha sbattuto contro un albero che è caduto su alcuni veicoli in sosta. Nel crollo l'albero ha urtato un altro albero i cui rami hanno danneggiato la linea elettrica d'alimentazione del filobus.



Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale dei gruppi Sapienza e Nomentana per rilievi danni e per mettere in sicurezza area. È stato chiuso il tratto di strada interessato dall'incidente, la complanare da via Val Brembana direzione piazza Sempione. Chiusa anche la carreggiata centrale della Nomentana per consentire le operazioni di taglio dell'albero. Non risultano feriti. © RIPRODUZIONE RISERVATA