Metro A, slitta l'apertura di Repubblica. Ira della Raggi: «Scale mobili, tutto da rifare»

E' da rifare l'intero impianto della metro A Repubblica. La comunicazione arriva il 9 maggio, alla vigilia della data del 10 annunciata per la riapertura, dopo che la fermata è chiusa dal 23 ottobre scorso e che i commercianti protestano e chiedono notizie da mesi. La sindaca Virginia Raggi annuncia che nella stazione «inizieranno a breve i lavori». La ditta costruttrice delle scale mobili Otis «ha finito le ispezioni e anche in questo caso ha rilevato che la ditta incaricata della manutenzione aveva lavorato male e ci sarà da rifare completamente l'impianto. La sicurezza prima di tutto».

Roma, metro Repubblica: l'apertura slitta a luglio

Roma, metro Repubblica apertura rinviata: gaffe M5S sulla fermata Spagna

«È stata riaperta Spagna. Siamo molto dispiaciuti per i disagi e anche molto arrabbiati - proseguito Raggi in un post su Facebook - perché abbiamo visto che i lavori di manutenzione fatti dalla ditta incaricata da Atac, ce lo ha confermato il Tribunale, erano fatti male: riparazioni con fascette del ferramenta, ponti elettrici fatti male. Questo ha determinato che Otis ha rifatto tutto. Su Repubblica stiamo ancora lavorando; Barberini è ancora sotto sequestro della magistratura e non possiamo ancora intervenire». La prima cittadina ha spiegato che il Campidoglio punta a riaprire il prima possibile le stazioni chiuse delle metro in sicurezza.



Ultimo aggiornamento: 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA