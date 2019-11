Roma, chiusa stazione metro Policlinico per guasto tecnico: disagi per centinaia di persone

Chiusa la stazione Policlinico della metropolitana linea B. «A causa di un guasto tecnico», fa sapere l'Atac che consiglia di «utilizzare le stazioni limitrofe di Castro Pretorio e Bologna».

Roma, fiamme in cabina semafori a Tiburtina: in tilt circolazione dei treni

Una mattinata di "passione" per i tanti viaggiatori romani, pendolari, della linea B. «C’erano centinaia, forse migliaia di persone assiepate sulla banchina oltre la linea gialla, ferme immobili perché le uscite erano intasate. Con una scala mobile rotta», raccontano alcuni testimoni coinvolti nel caos tra le 8 e le 9 del mattino. Alcune persone hanno chiamato anche i carabinieri.



«Tutte le mattine la situazione è gravissima, ma questa mattina lo è stata oltremodo - racconta Alessandra Penna, che per lavoro utilizza tutti i giorni questa fermata della linea B - Le persone escono dalle vetture e si rimane imbottigliati sulla banchina per lunghissimo tempo. Ho impiegato otto minuti per riuscire a raggiungere il gabbiotto del personale addetto. Una scala mobile è rotta da giorni, così come sono rotti i due ascensori. Esasperati abbiamo chiamato i carabinieri del comando carabinieri Macao che stanno andando sul posto. Il problema più grave si verifica tra le 8 e le 9 del mattino».

Ultimo aggiornamento: 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA