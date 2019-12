Atac, ancora un guasto in metro: Furio Camillo attiva solo in uscita

Ancora stazioni chiuse per problemi agli impianti. Questa mattina, 18 dicembre, è accaduto alla stazione metro della Linea A di Furio Camillo che era attiva solo in uscita. Alle 6.30 è iniziato l'enorme disagio per tanti viaggiatori costretti a prendere la metro nelle stazioni più vicine, Ponte Lungo e Colli Albani. Il disagio è durato fino alle 7.49.

Ieri mattina un'altra odissea: per 5 ore la stazione Flaminio è stata chiusa a causa del tragico suicidio di una soldatessa. Purtroppo c'è stato grande caos nelle comunciazioni e nei vagoni nessun avviso della chiusura.



