Roma, straniero con falso Green Pass fornito da un italiano, indagini in corso da parte della Polizia

Lui è un rumeno che andava in giro con un cellulare intestato ad un italiano con tanto di green pass falso inserito. Ad accorgersi dello scambio di persona è stata una pattuglia del Reparto Prevenzione della Questura che stava effettuando dei controlli alla metro Cipro di Roma. L'uomo è stato avvicinato dai poliziotti che gli hanno chiesto di mostrare il Green Pass e lui senza problemi ha fornito il cellulare. Ma gli agenti si sono accorti che parlava male l'italiano mentre il Green Pass era intestato ad un italiano. L'uomo è stato perquisito ed è stato trovato in possesso dei documenti d'identità. Lui è un cittadino rumeno, convinto No Vax, e per questo non vaccinato.

«Mi dovete scusare - ha detto lo straniero ai poliziotti - ma a me di vaccinarmi proprio non mi va».

Lo straniero è stato denunciato per avere dato false generaità date ad un pubblico ufficiale. Poi gli è stata fatta una multa di 400 euro come prevede la normativa in materia. Ma i poliziotti hanno sequestrato il telefonino per verificare se non si trovano davanti ad un traffico di falsi attestati Green Pass.