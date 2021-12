Metro Roma, bloccata linea B tra Castro Pretorio e San Paolo: soccorso uomo sui binari a Circo Massimo, attivi bus sostitutivi

A Roma linea B della metro bloccata da Castro Pretorio a San Paolo dalle 8 di questa mattina, in piena ora di punta, per soccorrere un uomo sui binari all'altezza della stazione di Circo Massimo. Disagi su tutta la linea, con Atac che ha informato l'attivazione di bus sostitutivi tra Basilica San Paolo e Castro Pretorio.

#info #atac - Metro B-B1 circolazione interrotta nella tratta Castro Pretorio-Basilica San Paolo (per soccorrere una persona sui binari alla stazione Circo Massimo). Attivo bus sostitutivo Piramide- Castro Pretorio. Seguono aggiornamenti #Roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) December 1, 2021

Diversi i commenti sui social di chi è stato costretto a ritardare l'entrata a scuola o in ufficio, ancor di più le richieste di informazioni per come raggiungere il posto di lavoro. Atac ha confermato la sospensione della circolazione sulla linea B tra le stazioni di Castro Pretorio e San Paolo, compreso quindi lo snodo di Termini dove è attiva solamente la linea A. I bus sostitutivi - informa Atac - si trovano nei pressi delle stazioni metro. Anche lì però inevitabili i disagi con centinaia di persone che credevano di poter prendere la metro, costretti a salire sui bus strapieni.

La metro B interrotta da Castro Pretorio a Basilica San Paolo.

Il servizio navetta: #atac #roma pic.twitter.com/ltAGtAr3HZ — Ros (@RossDiPi) December 1, 2021

