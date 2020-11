Roma, mancanza di personale: Metro C chiusa fino alle 10.30. Inchiesta dell'Atac sugli assenti

L'intera linea della metro C di Roma è stata chiusa, da Pantano a San Giovanni. La linea non è entrata in funzione perché mancava il personale e non si raggiungeva il numero necessario per tenerla aperta. Il servizio, in un primo momento sostituito con la messa in strada di un servizio di navette sostitutivo, è poi ripreso regolarmente attorno alle 10.30. L'Atac svolgerà «accertamenti approfonditi» per chiarire le ragioni dell'assenza di personale. Il numero di agenti di stazione presenti a inizio turno non era sufficiente per garantire l'esercizio della linea. Atac sta controllando i documenti giustificativi giunti in azienda da parte del personale assente, anche per valutare eventuali azioni davanti alle autorità.

Il comunicato dall'azienda

Atac informa infatti che «svolgerà accertamenti approfonditi per chiarire le ragioni che hanno provocato la mancata apertura della linea C della metropolitana per indisponibilità di personale». L'azienda sottolinea infatti che «il numero di agenti di stazione presenti a inizio turno, infatti, non era sufficiente per garantire l'esercizio in sicurezza della linea - aggiunge l'azienda - Atac sta controllando i documenti giustificativi giunti in azienda da parte del personale assente, anche per valutare eventuali azioni davanti alle autorità».

#info #atac - metro C: la circolazione è stata riattivata sull'intera linea. Sospeso il servizio di bus navetta #Roma — infoatac (@InfoAtac) November 23, 2020

