E' stata riaperta la fermata Barberini della Linea A della metropolitana. La stazione era stata chiusa ieri per un guasto a una delle scale mobili. La scala mobile malfunzionante non è stata ancora riparata. E' in funzione una sola scala per l'uscita dalla stazione con qualche disagio per i passeggeri.LEGGI ANCHE: Metro A, Barberini chiusa: scala mobile accartocciata. Ira passeggeri. Aperta un'inchiesta