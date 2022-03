Roma, «guasto tecnico» sulla Metro: chiusa la linea B1, ritardi sulla B. Navette prese d'assalto

Giornata di passione sulla metro di Roma. Atac resta senza treni e chiude la metro B1 a causa di un guasto tecnico. Ritardi anche sulla linea B, sempre per la mancanza di convogli. Migliaia di pendolari sono rimasti senza il servizio tra la fermata di piazza Bologna e quella di piazzale Jonio e con lunghe attese in banchina tra Laurentina e Rebibbia.Il motivo, come ha ripetuto l'altoparlante nelle stazioni, "l'esiguo numero di treni".

Atac per limitare il disservizio, ha attivato il servizio bus navetta, nella tratta interrotta. Saranno così utilizzabili le linee 38-63-80-83-88-235-338-339-349-351. In alternativa, da Monti Tiburtini, la linea 544 per gli utenti diretti a Sant'Agnese - Annibaliano. Problemi che hanno toccato con mano anche gli utenti della Metro B, con frequenze oltre il normale minutaggio e convogli pieni. A Piramide e Termini, stazioni solitamente anche di deflusso dei passeggeri, il numero di pendolari a bordo non è mai diminuito.