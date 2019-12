Ruba smartphone in metro e scappa sui binari bloccando servizio per un'ora: arrestato 25enne

Ruba smartphone in metro e scappa sui binari bloccando il servizio per un'ora e scatenando il panico. Arrestato 25enne siriano. E' successo ieri, alla stazione Termini, nella linea B della metro.



Un ragazzo siriano, senza fissa dimora, è stato arrestato ieri all'interno della stazione Termini della linea B della metropolitana di Roma. L'accusa è di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di servizio pubblico. Il giovane, intorno alle 17 di ieri, ha seminato il panico nella stazione costringendo l'azienda dei trasporti capitolina a interrompere per circa un'ora la circolazione. Il 25enne ha rubato uno smartphone strappandolo dalle mani di una ragazza romana e, dopo essere stato scoperto dagli addetti alla vigilanza interna, è fuggito saltando sui binari della metro per poi proseguire la fuga lungo la galleria in direzione della fermata Castro Pretorio. I convogli quindi sono stati fermati e quando il ragazzo è arrivato a Castro Pretorio, dopo aver visto i vigilantes che lo attendevano, ha fatto dietrofront ed è scappato di nuovo in direzione opposta. A metà galleria, però, è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri. Condotto in caserma, poi, ha opposto resistenza ai militari, spintonandoli e rifiutandosi di togliersi le scarpe, al cui interno era nascosto il cellulare rubato poco prima. Lo smartphone è stato restituito, mentre il 25ene è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA