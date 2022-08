Roma, temperatura in calo e nubifragi in arrivo domani: allerta giallo della Protezione civile. Meteo

Temperature in calo, in particolare la minima, e nubifragi in arrivo tra oggi e domani (giovedì) su Roma e il resto del Lazio, poi una breve tregua e infine di nuovo un peggioramento per il fine settimana. Sulla capitale è prevista pioggia nella notte e poi in particolare nel pomeriggio e in serata. Il fronte temporalesco, segnala la Protezione civile regionale, interessa tutto il medio Tirreno e l'entroterra fino all'Appennino e quindi la pioggia è attesa anche nelle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone.

Lazio, le previsioni meteo

«Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, giovedì 1° settembre 2022 e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio.

La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto». Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio.