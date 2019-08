L'ANNUNCIO

«Stiamo rigenerando i mercati rionali che per noi sono spazi fondamentali nella vita quotidiana dei cittadini. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di rifacimento del mercato di San Basilio, nel IV Municipio, che verrà restituito alla collettività con servizi rinnovati e di maggiore qualità». Lo annuncia con un messaggio sulla propria pagina Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. «Il complesso - sottolinea la sindaca - sarà quindi ristrutturato sia all'interno che all'esterno grazie a un investimento che, insieme ai lavori del mercato di San Romano, raggiunge complessivamente i 2 milioni di euro».

«Un'altra novità importante riguarda il mercato di Pietralata. Qui, grazie anche all'intervento di Roberta Della Casa Presidente IV Municipio, siamo riusciti a sbloccare uno stallo che si trascinava da anni: finalmente tutte le realtà commerciali operanti in via Stefanini in una condizione poco dignitosa sono state trasferite in via Cottarello, in una struttura già pronta. Abbiamo stanziato risorse e messo in campo azioni di riqualificazione che non potevano più essere rimandate: a guadagnarci saranno i cittadini ma anche gli operatori e i commercianti. Il tutto - conclude - all'insegna del decoro e della sicurezza».

