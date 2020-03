Roma, a casa il “cesto del contadino”: il mercato del Circo Massimo attiva la spesa a domicilio

In tempo di pandemia cambiano necessariamente le abitudini degli italiani. Per ridurre le uscite, in queste settimane. sono praticamente raddoppiate con un aumento del 97% le consegne a domicilio. E ora arriva a casa anche la spesa del contadino per evitare le lunghe e pericolose file davanti a negozi e supermercati, garantendosi cibi di qualità a chilometri zero. Lo rende noto la Coldiretti in riferimento alle limitazioni adottate in molte regioni per la spesa in negozi, supermercati, discount alimentari per fermare il contagio da Coronavirus.



Gli inviti a stare in casa da parte dell'autorità sanitarie e del Governo sono stati raccolti parzialmente dalla popolazione con ben il 43% degli italiani che secondo l'indagine Coldiretti ha tagliato le uscite anche per andare a fare la spesa, che rimane peraltro tra i comportamenti consentiti. La conseguenza è che la grande maggioranza degli italiani,il 61% in questo periodo, precisa la Coldiretti, si reca in mercati, supermercati e discount non più di 1 volta alla settimana.



«Per venire incontro a queste nuove esigenze dalla Val d'Aosta alla Sicilia gli agricoltori dei mercati, degli agriturismi e delle fattorie di Campagna Amica hanno attivato servizi di consegna a domicilio, per far arrivare sulle tavole degli italiani le eccellenze del territori a chilometri zero» afferma il presidente della Coldiretti ,Ettore Prandini.



A Roma dal mercato al Circo Massimo è attivo il servizio a domicilio con il «Pacco salva dispensa» con la consegna della spesa contadina a casa chiamando i due numeri di telefono (3357465885 - 3386977928) da mercoledì a giovedì dalle 10 alle 14 con consegna da venerdì pomeriggio a sabato sera e da domenica a lunedì dalle 10 alle 14 con consegna martedì e mercoledì. Due le opzioni a disposizione, sottolinea Coldiretti, la prima è un pacco standard da 30 euro con passata pomodoro, uova, latte fresco, pollo, pane, frutta e verdura, farina, legumi, pasta, formaggio primo sale e carne di bovino. La seconda è un pacco di frutta e verdura da 15 euro con arance, mele, kiwi, carciofi, bieta, cavoli, carote e in omaggio un mazzetto di odori. Vengono a casa anche i contadini del mercato di Porta Romana a Milano, con pacchi da 30 e da 40 euro con scorte alimentari che vanno dall'ortofrutta al pane passando per i latticini, la pasta, le uova e tante altre eccellenze lombarde. Spesa contadina a domicilio anche a Napoli, dove ci si è attrezzati anche con punti di raccolta dove i cittadini potranno ritirare il pacco ordinato al telefono. In Valle d'Aosta arriveranno a domicilio dalla carne al vino, dai salumi ai formaggi tipici come Fontina e ancora marmellate, conserve, miele, yogurt e latte.

