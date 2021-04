17 Aprile 2021

di Camilla Mozzetti

(Lettura 3 minuti)







Rette delle mense sospese, anzi no: si paga e arrivano i bollettini. Caos sul servizio di refezione scolastica autogestita per gli istituti di Roma Capitale. Migliaia di famiglie, con i figli iscritti a materne ed elementari, già da giorni stanno ricevendo gli avvisi di pagamento ma di sgravi o riduzione dei costi sui pasti neanche l’ombra. Eppure proprio la sindaca Virginia Raggi all’alba dell’ultimo “lockdown” con il passaggio del Lazio a metà marzo in zona rossa aveva annunciato la sospensione dell’onere. Ancora oggi sul portale di Roma Capitale è possibile leggere chiaramente la nota datata 15 marzo. «La sindaca di Roma ha dato mandato agli assessori e ai dipartimenti competenti - si legge nell’avviso - di provvedere alla sospensione del pagamento delle rette per gli asili nido, per le mense scolastiche gestite da Roma Capitale e per il servizio di trasporto degli alunni». Solo che all’annuncio sono seguiti invece i bollettini e la cifra è totale. Da qui il caos sul pagamento perché molte famiglie non sanno cosa fare.

LE FAMIGLIE

«Ci siamo posti il problema non appena ricevuto il bollettino per l’ultimo bimestre di marzo e aprile - racconta una mamma del XIII Municipio, Simona D. P. con un figlio iscritto alla scuola Vittorio Alfieri - la quota è piena non c’è riduzione nonostante fosse stata annunciata, ho contattato direttamente l’ufficio refezione scolastica del tredicesimo Municipio il quale ha risposto non ci sono direttive del dipartimento». Edoardo Mazzella è un altro genitore dell’Aurelio con due figli che frequentano materna ed elementare. «Non presentando l’Isee pago la quota intera - racconta il genitore - e anche stavolta il costo del bollettino è pieno, come quello di gennaio-febbraio e cioè 80 euro a bambino ma i miei figli come tanti altri non hanno frequentato per due settimane e non hanno usato la mensa, il Comune aveva detto che avrebbe sospeso il pagamento ma dove sta questa sospensione?». «La politica degli annunci non solo è poco seria, ma anche irrispettosa dei genitori delle bambine e dei bambini che frequentano le nostre scuole - commenta Arianna Ugolini, consigliera del Gruppo misto in XIII Municipio - Attendiamo in ogni caso un provvedimento della sindaca per rettificare i pagamenti, per dare ossigeno alle famiglie che, oltre a vivere il disagio della scuola chiusa, stanno pagando per servizi mai ricevuti».

LE ZONE

Stesso discorso in VIII Municipio e in tutte le ex circoscrizioni di Roma in quanto il pagamento delle rette per il servizio di refezione viene gestita a livello centrale. «Abbiamo scritto al dipartimento - racconta l’assessore alla Scuola di Garbatella Francesca Vetrugno - chiedendo chiarimenti perché le famiglie ci chiedono cosa devono fare ma non abbiamo ricevuto risposta». In sostanza moltissime scuole dove la mensa è autogestita stanno inviando i bollettini chiedendo il pieno pagamento delle quote mentre nelle scuole che ricadono nel cosiddetto “appaltone” centralizzato, non essendo più disponibile da tempo il servizio dei bollettini, dovrebbero essere le famiglie stesse a fare di calcolo e pagare una quota ridotta perché nessuno gliel’ha indicata. Il problema però è che l’ultimo “lockdown” diversamente dal 2020 non ha superato le due settimane se si considerano i due giorni di apertura prima delle vacanze di Pasqua. E in questo caso «Il regolamento stabilisce che l’obbligo del pagamento rimane - spiega l’assessore alla Scuola del I Municipio Giovanni Figà Talamanca - se l’interruzione del servizio è inferiore a due settimane proprio come succede nei mesi di giugno e settembre quando le quote vengono pagate calcolando il servizio sull’intero mese». In sostanza servirebbe una delibera approvata dall’Assemblea Capitolina di cui però non c’è ancora traccia.