Roma, vaccino anti Covid: per gli over 80 via alle prenotazioni

Nessuna sospensione, almeno per il momento. Il piano vaccinale per gli over 80 prosegue e dal 28 gennaio sarà possibile prenotarsi. Gli over che vorranno prenotarsi, potranno farlo attraverso il proprio medico di base oppure tramite la piattaforma on line che sarà attivata nelle prossime ore. Per l'avvio delle vaccinazioni invece la data di partenza è ancora incerta. L'obiettivo è di iniziare entro la prima settimana di febbraio ma molto dipenderà dal tipo di vaccino che verrà ordinato. Per l'ordine dell'AstraZeneca- Oxford manca l'approvazione dell'Ema, l'agenzia comunitaria del farmaco, attesa per il prossimo 29 gennaio.

Intanto si chiuderanno oggi le liste dei medici di base e dei dottori di libera professione , i volontari per somministrare dosi e fiale. Una volta chiuse le liste, la Pisana procederà con le squadre e le equipe mediche che verranno quindi incaricate di eseguire le vaccinazioni. Gli anziani che non sono in condizione di muoversi, saranno assistiti a domicilio. Per gli altri l'appuntamento sarà nell'ambulatorio del proprio medico di base.

