Roma, maxi sequestro di droga a Ponte di Nona: 12 arresti

Maxi sequestro di questa mattina: la Squadra Mobile, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, sta eseguendo 12 ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip, di cui 10 in carcere e 2 agli arresti domiciliari. Sequestrati oltre 15 chili di stupefacente, quattro pistole e un giubbotto antiproiettile. I poliziotti della VII Sezione - antidroga hanno smantellato un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegale di armi da fuoco, organizzato militarmente, che operava nella zona di Ponte di Nona. Contestualmente sono state perquisite abitazioni riconducibili ad altre persone considerate responsabili, in concorso, degli stessi reati.leggi anche Roma, pusher pronti per la fine del lockdown: avevano già distribuito 500 dosi di droga