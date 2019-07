Roma, maxi-controlli con l'etilometro: sorpresi sei automobilisti ubriachi

Dal centro alla periferia, le principali arterie della Capitale e le vie del centro storico, sono state teatro dei mirati controlli alla circolazione stradale eseguiti dai Carabinieri del Gruppo e del Nucleo Radiomobile di Roma per prevenire gli incidenti, a volte anche mortali, molto spesso causati dall’abuso di alcol o dall’uso di droghe prima di mettersi al volante. Centinaia le persone controllate e risultate negative mentre 6 sono risultate avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge che prevede un tetto massimo di 0,5 gr/l.

Diverse e fantasiose le giustificazioni degli automobilisti “pizzicati” ubriachi alla guida delle loro automobili ma che a nulla sono servite. In via Casilina una 28enne italiana è stata controllata dai Carabinieri della Compagnia piazza Dante ed è risultata positiva all’accertamento con etilometro, con un tasso pari a 1,77 gr/l. Per lei è scattato il ritiro della patente e la denuncia all’A.G. In piazza del Risorgimento i Carabinieri della Compagnia San Pietro hanno pizzicato due uomini di 33 e 43 anni, che all’accertamento con etilometro sono risultati positivi rispettivamente con un tasso pari a 0,87 e 1,15 gr/l. Anche per loro è scattato il ritiro immediato della patente di guida.

I Carabinieri della Stazione Quirinale nel corso di un posto di controllo in via Nazionale hanno pizzicato un romano 19enne, alla guida della propria autovettura positivo al test con un tasso del 1,01 gr/l. In via Meda, i Carabinieri della Stazione Casalbertone, hanno fermato un romano di 31 anni, positivo per il reato di guida in stato di ebbrezza. E’ risultato positivo al test “alcolblow”, ma si è rifiutato poi di sottoporsi al test con etilometro. Per lui è scattato comunque il ritiro della patente con relativa contravvenzione mentre l’auto è stata affidata alla madre, proprietaria del mezzo. Infine in via Salaria, i Carabinieri della Stazione Viale Libia hanno pizzicato un romano di 54 anni, alla guida del proprio fuori strada, e risultato positivo al test dell’etilometro con un tasso 1,35 gr/l. Anche per lui è scattato il ritiro della patente.

