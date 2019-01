Roma, mafia sul litorale, maxi confisca di beni a famiglie affiliate della 'ndrangheta

Il comando provinciale della Guardia di finanza e la polizia stanno eseguendo un provvedimento di confisca, emesso dalla Corte di Appello e divenuto definitivo dopo una pronuncia della Corte di Cassazione, di immobili, compendi aziendali, autoveicoli, rapporti finanziari e polizze assicurative, nel cui ambito hanno ricostruito la carriera criminale di 7 persone coinvolte, in passato, in attività di traffico di droga. I beni confiscati valgono circa 1,3 milioni di euro. Alcuni degli indagati erano affiliate o contigue, a una cosca della 'ndrangheta.



Spiccano le posizioni di Angelo Gallace (classe 1966) e Liberato Tedesco (classe 1942), condannati in primo grado, nel 2013, dal Tribunale di Velletri per aver fatto parte di un'associazione di stampo mafioso, quali vertici di un'articolazione della 'ndrina Gallace-Novella, operativa nei Comuni di Anzio (Rm) e Nettuno (Rm). Gallace, detto Titì o lo Scoppolato, era incaricato dello spaccio di sostanze stupefacenti, mentre Tedesco, che ha scontato una pena di 24 anni di reclusione per omicidio, svolgeva funzioni di raccordo logistico del sodalizio, fornendo supporto ai latitanti della cosca sul litorale laziale. In rapporto con esponenti di spicco del clan, agiva nel commercio di cocaina Romano Malagisi (classe 1961).

Gli altri destinatari della confisca in esecuzione sono Umberto Romagnoli (classe 1947), Alessandro Romagnoli (classe 1980), Francesca Romagnoli (classe 1983) e Tiziano Romagnoli (classe 1989). Tra i beni che entreranno a far parte del patrimonio dello Stato sono 9 unità immobiliari (6 fabbricati e 3 terreni), ad Anzio (Rm), Nettuno (Rm) e Cappadocia (Aq)

