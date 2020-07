Un sabotaggio che ha causato un ritardo di 150 minuti ai passeggeri che dovevano raggiungere Roma e l'Abruzzo. Una panchina di ferro e dei blocchi di marmo sono stati piazzati nel bel mezzo del binario della linea Roma – Sulmona all'altezza della stazione di Salone, dove a due passi sorge il campo rom e dove sono state divelte tutte le panchine. Lì è molto frequente trovare passeggini e altro ciarpame in mezzo alla ferrovia. Il treno che viaggiava sulla Roma Prenestina in direzione Roma in quel momento, era venerdì scorso 10 luglio, alle ore 17:20 ha impattato violentemente con la panchina e il macchinista ha dovuto attivare il freno d'emergenza.

La circolazione è stata sospesa immediatamente per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria che ha rinvenuto il blocco di marmo sui binari a Salone; indaga la Polfer che ha acquisito le immagini della videorsorveglianza e procede per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. Non risultano feriti. I treni per Pescara hanno registrato ritardi fino a 150 minuti nelle quattro ore successive e ben 10 regionali sono stati cancellati e due limitati nel percorso.

Certo è che sembra in tutto e per tutto un’azione organizzata perché dai primi accertamenti è risultato un atto doloso. Il treno sarebbe potuto anche deragliare. Con l’urto si è spezzata la condotta dell’aria che aziona il freno ed il treno si è bloccato. É bene sottolineare che le Ferrovie hanno investito molto sulla sicurezza, rendendo inaccessibile dall’esterno l’area dei binari. Ma fatto sta che pur di raggiungere il binario dove posizionare quei blocchi con l'intento di creare disagi c'è chi è riuscito a scavalcare tutte le barriere e ha piazzare i manufatti.

La squadra di emergenza delle ferrovie è subito intervenuta sul posto per ripristinare il tratto danneggiato e per mettere in sicurezza la locomotiva che ha rischiato di esplodere.



