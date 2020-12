Covid, morto Mario Proto, storico fotoreporter romano

Mario Proto, storico fotoreporter di cronaca nera, è morto questa mattina al policlinico Gemelli dove era ricoverato da tre settimane in terapia intensiva per Covid-19. Il noto fotoreporter aveva 67 anni. «Sono addolorato per la scomparsa del fotoreporter Mario Proto, un vero leone della fotografia». Lo dichiara, in una nota, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. «Lo conoscevo da molti anni uno stimato professionista aveva scattato lui la foto del mio libro “Lady Asl”. Lascia un vuoto nel giornalismo di cronaca romana. Che la terrà ti sia lieve Mario. Esprimo ai famigliari e i suoi cari un profondo cordoglio», conclude l'assessore.

