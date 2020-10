Roma, sabato la "Marcia della Liberazione" contro distanziamento e mascherine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Basta stato di emergenza e stop a norme che violano la determinazione individuale. Questo in sintesi il programma della Marcia della Liberazione in programma sabato 10 ottobre a piazza San Giovanni a Roma , che chiamerà a raccolta chi non vuole più sentir parlare di distanziamento e mascherine. Alla marcia ha dato il suo appoggio anche Enrico Montesano che in un video suggerisce «se non riusciremo a cambiare le cose con questa marcia forse pacificamente dovremo fare un pò di disobbedienza civile». L'appuntamento è per le 14 e assicurano gli organizzatori «visto che la manifestazione ha già ottenuto tutti i permessi si svolgerà in ogni caso». Anche perchè «la grande ampiezza della piazza scelta garantisce lo svolgimento regolare di una manifestazione popolare».