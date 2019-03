Roma, al via la marcia per il clima: gli studenti tornano in piazza

«Le Grandi Opere inutili sono parte di un sistema economico insostenibile da abbattere»: lo dichiara Giacomo Cossu, coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza.Le organizzazioni studentesche proseguono la mobilitazione iniziata il 15 marzo. Si parte alle 15 da piazza della Repubblica. «Questi grandi cantieri spesso comportano grandi danni all'ecosistema e pochi benefici per la popolazione. Inoltre è ormai palese l'interesse delle mafie e della classe politica corrotta ad impiegare imponenti risorse pubbliche in appalti facilmente sfruttati dai criminali per il proprio profitto», prosegue Cossu. «La nostra generazione ha iniziato una rivolta per salvare il nostro futuro, denunciando tutte le attività inquinanti che concorrono al disastro ambientale: vogliamo cambiare il sistema, non il clima. Dalle scuole e dalle università continueremo ad organizzare mobilitazioni per rivendicare un sistema economico sostenibile e un'immediata politica di abbattimento dei danni all'ambiente in ogni attività produttiva. I partiti hanno dimostrato di non voler andare oltre la retorica, perciò continueremo ad occupare le piazze finché non vedremo un cambio di passo reale», conclude Cossu.