Roma, domani sera la maratona Atleticom We Run Rome by night: mappa chiusure e bus deviati

Torna sabato 18 giugno in versione by night la X edizione della manifestazione "Atleticom We Run Rome" che dalle 21.30 attraverserà il Centro storico in onore anche del centenario dei Rioni romani. A dicembre l'edizione era stata sospesa a causa dell'emergenza Covid. E quella che si svolgerà sabato sarà una corsa rinnovata, con novità per quanto riguarda il percorso che passerà comunque attraverso i luoghi più belli della Capitale tra cui piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo. Partenza e arrivo sono previsti in via dei Fori Imperiali. Le chiusure scatteranno dalle 20.30 di sabato lungo l'intero percorso della corsa ad eccezione della zona centrale: lo stop al transito di via dei Fori Imperiali nel tratto compreso tra piazza Venezia e largo Corrado Ricci partirà infatti alle 15.

«Non sarà un semplice recupero, ma la prima edizione di un nuovo format estivo, che si va ad aggiungere alla gara invernale nel giorno di San Silvestro», ha spiegato Camillo Franchi Scarselli, presidente di Atleticom. Oltre 7mila i partecipanti. L'appuntamento podistico tanto atteso prevede una corsa competitiva sulla distanza di 10 Km e una non competitiva sulle distanze di 10 e 6 Km. Gli organizzatori fanno sapere che per questa specialissima edizione della corsa by night, sarà riproposta la sfida dei Rioni visto che cade quest'anno il centenario del definitivo assetto della città di Roma nei 22 Rioni. L'allestimento del percorso della gara ha richiesto la deviazione di diverse linee bus (h, 3Nav, 40, 30, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 117, 118, 160, 170, 490, 492, 495, 590, 628, 715, 716, 781, 916).

Percorso competitiva di 10 km



Via dei Fori Imperiali (altezza Via San Pietro in Carcere), Piazza Venezia (lato Generali), Via del Corso, Largo Chigi, Via e Largo del Tritone, Via Due Macelli, Piazza di Spagna, Via del Babuino, Piazza del Popolo, Viale Gabriele D'Annunzio, Viale Adamo Mickievicz, Viale dell'Obelisco, Piazza Bucarest, Viale dell'Obelisco, Piazzale dei Martiri, Viale delle Magnolie, Piazzale delle Canestre, Viale San Paolo del Brasile (una corsia a destra), Piazzale Brasile, Largo Federico Fellini, Via Vittorio Veneto (metà carreggiata), Piazza Barberini, Via e Largo del Tritone, Via del Traforo, Via Milano, Via Nazionale, Largo Magnanapoli, Via Quattro Novembre, Via Cesare Battisti, Piazza Venezia, Piazza d'Aracoeli, Via del Teatro Marcello (metà carreggiata), Via Luigi Petroselli (metà carreggiata), Piazza della Bocca della Verità, Via dei Cerchi, Piazza di Porta Capena, Via di San Gregorio, Via Celio Vibenna, Piazza del Colosseo, Via dei Fori Imperiali.



Percorso non competitiva di 6,1 km



Via dei Fori Imperiali (altezza Via San Pietro in Carcere), Piazza Venezia (lato Generali), Via del Corso, Largo Chigi, Via e Largo del Tritone, Via Milano, Via Nazionale, Largo Magnanapoli, Via Quattro Novembre, Via Cesare Battisti, Piazza Venezia, Piazza d'Aracoeli, Via del Teatro Marcello (metà carreggiata), Via Luigi Petroselli (metà carreggiata), Piazza della Bocca della Verità, Via dei Cerchi, Piazza di Porta Capena, Via di San Gregorio, Via Celio Vibenna, Piazza del Colosseo, Via dei Fori Imperiali



Chiusure



Dalle 20.30 chiusura al traffico interno percorso

Dalle ore 15:00 e fino alle cessate esigenze chiusura al transito veicolare di Via dei Fori Imperiali nel tratto compreso tra Piazza Venezia e Largo Corrado Ricci.

Alle 23.15 termine manifestazione

Linee bus deviate



h, 3Nav, 40, 30, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 61, 62 63 64 70 71 75 80 81 83 85 87 89 117 118 160 170 490 492 495 590 628 715 716 781 916