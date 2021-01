Quindici giorni fa c'erano delle macchie di giallo e arancio, cioè delle aree meno colpite dal Covid, circondate da quartieri colorati di viola, indaco, quindi più "affollate" di contagi. Era una mappa aggiornata al 20 dicembre, poco prima di Natale. Ora la mappa dei contagi di Roma è tutta un bordeaux, viola e indaco, non ci sono zone gialle o arancio, ed è aggiornata al 10 gennaio. Si possono dunque vedere gli effetti del Natale e delle feste. In sintesi, si capisce con un colpo d'occhio perché da zona gialla, il Lazio è diventata zona arancione.

Disclaimer per orientarsi con i colori: la mappa non ha nulla a che vedere con la zona rossa, la zona arancione o la zona gialla. Queste sono zone che vengono decise dal governo in base al monitoraggio e ai parametri dell'Istituto suoeriore di Sanità. I colori della mappa qua sopra servono piuttosto per capire quanti sono i contagi su 10.000 abitanti, e quindi su quale tasso di positività viaggiano i tanti quartieri della Capitale. I contagi sono aumentati perché la "temperatura" della mappa si è notevolmente alzata, scaldando e quindi peggiorando il livello di criticità (ecco perché le tonalità violacee e blu). Le zone con più contagi si concentrano a Roma est fuori dal Raccordo e Roma nord in due punti precisi (Castelluccia e S. Maria della Pietà nel Municipio XIV, zona Trionfale).

Vediamo dunque i quartieri più colpiti (color indaco):

Torre Angela 3770 casi; tasso x 10.000 abitanti 420

Castelluccia 1235 casi; tasso x 10.000 abitanti 412.4

Alessandrina 1191 casi; tasso x 10.000 abitanti 428.4

S. Maria della Pietà 1105 casi tasso x 10.000 abitanti 437.4

Pisana 240 casi

Appia Antica Nord 161 casi

Pignatelli 328 casi

Tor Fiscale 96 casi

Gregna 353 casi

Bracaccia 501 casi

Tor Tre Teste

Giardinetti - Tor Vergata 933 casi

Acqua Vergine 312 casi

San Vittorino 582 casi

La Rustica 425 casi

Settecammini 605 casi

San Basilio 1.055 casi

Bufalotta 310 casi

Settebagni 220 casi

Prima Porta 142 casi

Grottarossa est 54 casi

Grottarossa ovest 168 casi

Villa Borghese 29 casi

