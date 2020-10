Cinque manifestazioni in un giorno, tutte nel centro storico. Sarà un sabato difficile, nella Capitale assediata da una serie di proteste concentrate in poche ore nell’area delle Mura Aureliane. Ben due di queste, promosse da vari gruppi di “no mask”, mettono nel mirino l’obbligo di mascherine all’aperto e le politiche di contenimento della diffusione del coronavirus - ieri oltre cinquemila nuovi contagi in Italia, di cui 387 nel Lazio - e a una di queste parteciperanno anche i vigili urbani aderenti al sindacato Ugl della polizia locale. Tutto ciò in una situazione che potrebbe creare problemi anche di ordine pubblico, con il ministero dell’Interno che ha chiesto «massimo rigore e fermezza assoluta nei confronti di chi non rispetta le normative anti Covid durante le manifestazioni». La Questura di Roma ha fatto una «prescrizione» ai promotori ad indossare la mascherina. Qualora le norme anti Covid venissero disattese - scrive il capo della Polizia Franco Gabrielli in una circolare - le forze dell’ordine dovranno sciogliere le manifestazioni.

I RADUNI

Il principale appuntamento della giornata è la “Marcia della liberazione”, dalle 14 alle 19 in piazza di Porta San Giovanni: una manifestazione indetta dal “Comitato liberiamo Italia”, alla quale è prevista la partecipazione di circa tremila persone su temi che vanno dalla «moneta sovrana in uno Stato sovrano» a una «sanità pubblica che tuteli la salute di tutti i cittadini, che garantisca la libertà di scelta terapeutica». Possibili deviazioni o fermi a vista per i mezzi di trasporto pubblico delle linee 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792. Dalle 8 di stamattina saranno istituiti divieti di sosta anche in piazza della Repubblica, dove potranno radunarsi alcuni partecipanti. In piazza Bocca della Verità, dalle 14 alle 18, ci saranno invece attivisti di estrema destra di Forza Nuova, negazionisti del coronavirus, no-mask e cospirazionisti del 5G. Sono possibili deviazioni delle linee 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781.

I LUOGHI

Già in mattinata ci saranno alcune proteste già programmate. Dalle 9 alle 14, in piazza del Popolo, manifestazione della Cgil sulle problematiche dei lavoratori del comparto della sanità, con la partecipazione prevista di circa 1500 persone. Dalle 11 alle 12,30, in largo Bernardino da Feltre, nei pressi del ministero dell’Istruzione, ci sarà invece un sit-in organizzato dal movimento giovanile studentesco di Fratelli d’Italia, per protestare contro le politiche governative. Dalle 14,30 alle 19, in piazza dei Santi Apostoli, infine, manifestazione sulla permanenza dell’Italia nell’Unione Europea, con l’annunciata partecipazione di cinquecento persone. Dalle 8 di mattina, fino alla fine della protesta, è prevista la rimozione di tutti i veicoli in sosta nella piazza. In caso di occupazione di via Cesare Battisti, saranno possibili deviazioni o fermi a vista per gli autobus delle linee H, 40, 60, 65, 70, 170. Per tutta la giornata la polizia municipale sarà impegnata a evitare ripercussioni sul traffico cittadino, soprattutto nell’area di San Giovanni.

