Roma, mamma e figlia di due anni investite da un'auto in retromarcia

Investite da un'auto che andava in retromarcia sulla rampa di un garage. Per fortuna per le due vittime, mamma e figlia solo tanto spavento. E' accaduto ieri nel tardo pomeriggio in via delle Robinie a Centocelle: una bambina di due anni e mezzo e la madre sono state investite da un'auto guidata da un italiano di 55 anni.La bimba che è rimasta comunque in piedi è stata trasportata per precauzione in codice giallo al Pertini mentre la madre in codice rosso