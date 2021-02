Roma, blitz al Mamiani occupato con martelli, casco e coltello: denunciati tre 20enni

Tre ragazzi, poco più che ventenni, sono stati denunciati dai carabinieri perchè sorpresi ieri sera in una strada adiacente al liceo Mamiani, via Brofferio, con indosso diversi oggetti atti a offendere. I tre alla vista della pattuglia dei carabinieri hanno tentato la fuga ma sono stati fermati dai militari che hanno sequestrato loro un coltello, due martelli, un passamontagna, un casco e uno striscione. Sono tutt’ora in corso le indagini per capire se ci sia un coinvolgimento dei tre in episodi facinorosi verificatisi al liceo Mamiani.

Il raid ieri sera verso le 20, contro gli studenti che hanno occupato il liceo quattro giorni fa. E poteva anche finire in tragedia, perché è stata lanciata una bomba carta nel cortile, che fortunatamente non ha colpito nessuno. Stando alle prime ricostruzioni, una decina di persone - armate di spranghe, coltelli e mazze da baseball - ha provato a sfondare il cancello dell’istituto e ne è nata una colluttazione. In un primo tempo si è parlato di uno studente colpito alla testa, ipotesi ridimensionata dalle forze dell’ordine. Racconta uno dei ragazzi del Mamiani a scuola al momento dei fatti: «Era gente grande, forse tra i 20 e i 25 anni, sicuramente fascisti. Verso le 20 ci siamo resi conto che c’erano degli strani personaggi appostati fuori dalla scuola. Poi quando siamo scesi giù per controllare chi erano, ci hanno assalito: hanno provato a forzare il portone e a far entrare le armi nel cortile». Subito si è passati dalle parole ai fatti. «Uno è riuscito a entrare e ha provato a dirigersi verso un mio compagno. Ma poi siamo riusciti a cacciare lui e gli altri aggressori. Mentre si allontanavano hanno lanciato una bomba carta in cortile, che fortunatamente non ha ferito nessuno quando è scoppiata». Gli scontri sono durati una decina di minuti. «Andando via - racconta un altro studente del Mamiani - c’hanno detto: “Daje fateci andare via oppure siete codardi e chiamate gli sbirri?».

