Maltempo a Roma, scatta l'allerta arancione

Scatta da questa mattina per le successive 12-18 ore l'allerta meteo su Roma e gran parte del Lazio dove si prevedono precipitazioni diffuse. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L'allerta meteo del sistema di Protezione civile regionale prevede anche

venti forti o di burrasca sud-occidentali specie sui settori appenninici dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca forte. Sono possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro funzionale regionale ha valutato una criticità di codice arancione (moderata) per rischio idrogeologico per temporali sulle zone di allerta: E (Aniene), F (Bacini costieri sud) e una criticità di codice giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle zone di allerta: A (Bacini costieri nord), B (medio Tevere) e D ( Roma). Per emergenze è possibile contattare la sala operativa della Protezione civile di Roma Capitale, attiva 24 ore su 24, al numero verde 800.854.854 o al numero 06.67109200.

