Roma, sottopassi e strade allagate dall'Appia alla Colombo

Il maltempo si abbatte su Roma e si registrano danni e disagi. Stavolta a soccombere sono i sottopassi allagati, inagibili chiusi. Impossibile transitare questa mattina nel sottopasso di via Appia Nuova all'altezza del Raccordo (via di Ciampino), difficoltà di circolazione causa allagamento anche in via di Casal Morena, all'altezza di via Niobe. Allagata anche la Cristoforo Colombo: si tratta della laterale tra via Laurentina e piazzale dell'Agricoltura. Allagamenti anche su via Ardeatina e su viale del Tintoretto all'altezza di viale Aldo Ballarin.

L'ALLERTA - La Protezione civile per oggi domenica 12 maggio aveva lanciato un allerta "gialla" per il maltempo: si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale locali grandinate e forti raffiche di vento.

LE PREVISIONI - Domani è previsto cielo poco nuvoloso in mattinata, coperto nel pomeriggio. Venti assenti. Temperature comprese tra 12 ° e 18 °.

Ultimo aggiornamento: 11:03

