Roma, maltempo: rami e alberi caduti, 100 interventi dei pompieri

Il maltempo non acenna a dare tregua alla Capitale. Per oggi è prevista una nuova giornata di pioggia con temporali con venti moderati o forti. Le temperature saranno comprese tra i 9 e i 16 gradi. Domani, giornata parzialmente nuvolosa con precipitazioni previste a partire dal pomeriggio. Venti deboli nella mattinata e moderati o forti a partire dal pomeriggio. Temperature comprese tra i 13 e i 14 gradi.

Maltempo, Tevere sorvegliato speciale: riaperto il ponte di Alviano, a Orte controlli costanti

Pioggia e vento, il Viterbese in ginocchio. A Civita Castellana allagato il Comune

A causa del maltempo tra Roma e provincia i vigili del fuoco hanno svolto dalle 20 di ieri sera alle 8 di stamattina circa 100 interventi di cui 80 per cento per caduta alberi, rami pericolanti, tegole, caduta di pali pubblici e infiltrazioni d'acqua. Il restante 20 per cento degli interventi ha riguardato il soccorso ordinario. Al momento restano circa 50 richieste da evadere.



