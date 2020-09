Roma, bomba d'acqua: traffico in tilt, piove dentro la Roma-Lido

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse, a estensione dell’allertamento emesso mercoledì, con indicazione che dalle prime ore di giovedì 24 settembre 2020, e per le successive 24 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a localmente moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti e Bacini di Roma. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.

Istantanee di trasporto pubblico a Roma: Linea 013 - Roma Tpl - una mattina di pioggia.



Un commento a caso: "Che azienda di merda! E noi siamo costretti a viaggiarci in questo schifo disumano" https://t.co/8nqyysFSFO pic.twitter.com/ei3yzXdzAe — il treno roma lido (@iltrenoromalido) September 23, 2020

A chiunque è in giro per #Roma, zona Prenestino/Centocelle, riparatevi e state lontani dagli alberi. Ci sono forti raffiche di vento...ed ora anche l'acquazzone — Antonella (@AntoStel) September 23, 2020

Ultimo aggiornamento: 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bomba d'acqua a Roma . Traffico in tilt sulle principali arterie della città: dal Gra all'Aurelia, alla Cassia. Disagi anche al Prenestino e a Centocelle con forti raffiche di vento. Tanti i commenti sui social: «Piove dentro la linea 0-13 Roma Tpl», scrive un utente postando un video.