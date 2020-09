Roma, dopo la pioggia si contano i danni: strade chiuse per voragini, ad Ardea crolla tetto del Carrefour

La prima pioggia autunnale manda Roma completamente in tilt: strade allagate, tombini ostruiti, tre stazioni della metro A chiuse e la rete tram fuori uso. Dopo il temporale di ieri notte, stamattina la città conta i danni.

STRADE CHIUSE Gli agenti della Polizia Locale sono impegnati dalle prime ore dell'alba nelle chiusure per allagamenti in via Battistini e via Portuense, da via Bonifazi a via Cardinale Massimi, da piazzale della Radio a via Quirino Majorana. Riaperto da poco, invece, il sottopasso di via Cilicia.

Ad Ardea è crollato il tetto del supermercato Carrefour, in zona Nuova Florida. Il video, pubblicato su Facebook e condiviso centinaia di volte in un paio d’ore, mostra i dipendenti che scappano dal supermercato, dove stanno crollando pezzi di soffitto. All’interno il locale è allagato e le persone cercano riparo all’esterno. Fortunatamente in quel momento non erano presenti clienti.

Sui social sono tantissimi i cittadini che hanno postato foto e video della città completamente sott'acqua. «Oltre alle strade hai asfatto anche i tombini?», si chidede ironicamente qualcuno. Ma c'è poco da ridere.

Ieri sera sono state chiuse le fermate Termini, San Giovanni e Manzoni per danni da maltempo. A Monteverde, una delle zone più colpite, si sono allagati alcuni bar: tra cui il bar Camerino in piazzale Dunant.

E oggi che succederà? Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di giovedì 24 settembre 2020, e per le successive 24 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a localmente moderati.

