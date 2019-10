Va in pensione Panzani presidente della Corte d'Appello di Roma

Lascia la magistratura il presidente della Corte d'Appello di Roma, Luciano Panzani. Il plenum del Csm ha deliberato il suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. Resterà in servizio sino al 13 febbraio.

In magistratura dal 1975, Panzani ha iniziato la sua carriera a Torino, dove è stato prima pretore, poi pretore del lavoro, poi giudice. Dal '93 è stato presidente del Tribunale di Alba, nel 2002 consigliere di Cassazione, e dal 2009 ha presieduto il tribunale del capoluogo piemontese.

In Cassazione, dove ha presieduto la V Sezione penale, è stato componente del collegio del processo

Borsellino bis

, che vedeva tra gli imputati Totò Riina. Sotto la sua presidenza il Tribunale di Torino ha trattato processi importanti come quelli sui casi Thyssen Krupp ed Eternit, e sempre come presidente del tribunale è stato estensore di uno dei primi provvedimenti in materia di class action. Esperto di diritto fallimentare e commerciale, ha fatto parte di commissioni ministeriali sulla revisione del diritto commerciale e sulla nuova legge fallimentare.

Dal 2014 è il presidente della Corte d'Appello di Roma. Lo ha nominato il plenum del Consiglio superiore della magistratura con 23 voti favorevoli e 3 astenuti.

