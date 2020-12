Roma, parcheggia sulle strisce ma partono i lavori: l'auto resta intrappolata tra gli scavi del cantiere

Parcheggia sulle strisce e lascia l'auto così a lungo che non si rende conto che lì stanno aprire un cantiere. Risultato: il cantiere parte lo stesso e la vettura resta intrappolata tra gli scavi. Succede a Prati. Caterpillar e betoniere degli operai, intenti a scavare per i lavori in via Giuseppe Gioacchino Belli, non lontano da Castel Sant'Angelo e da Piazza Cavour, hanno iniziato a lavorare nella piazzola dove l'automobilista aveva parcheggiato. Il risultato è che la vettura è stata "circondata" (foto per la cortesia di Paolo Rizzo) e gli interventi sono partiti come da programma nonostante l'ingombrante presenza.

APPROFONDIMENTI ROMA Cimitero Laurentino pieno, le tombe sprofondano per l'incuria:... ROMA Ostia, chiuso il lungomare per liberare la strada dai detriti:... ROMA Roma, ritrovato ordigno bellico in via dei Cappellari

Ultimo aggiornamento: 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA