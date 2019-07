Roma, la macchina mangia-bottiglie già si blocca: «Conferimenti errati»

L'installazione è avvenuta martedì e subito i passeggeri hanno iniziato a cimentarsi con le macchinette che in tre stazioni metro, in cambio di bottiglie di plastica da riciclare, ti assegnano un credito per i biglietti di viaggio. Ma ieri, al secondo giorno di attività, si è creato il primo intoppo, in due delle tre fermate metro dove il servizio è stato attivato. Il primo caso a Cipro.

Rifiuti a Roma, Raggi cambia idea: altri mini-impianti per trattarli

Un utente segnala poi sui social che nella tarda mattinata ha provato ad inserire la bottiglia ma che la macchina, a San Giovanni, non funziona: sul display compare la scritta che è necessario informare il personale addetto. Ma per l'intervento è stato necessario del tempo e l'utente ha dovuto smaltire la bottiglia d'acqua in altra modo, in un normale raccoglitore di rifiuti.

Il problema fa sapere l'Atac si crea se le bottiglie non vengono conferite nella macchina in maniera adeguata: in questo caso non vanno schiacciate, ma inserite intere e con il tappo. Sono previste hostess si spiega ancora per informare gli utenti su come procedere. E il contenitore va svuotato, in modo che non si sovraccarichi. I tecnici sono poi intervenuti riportando la macchina al normale funzionamento.

Ultimo aggiornamento: 09:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA