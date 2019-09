Roma, lunedì a rischio caos: sciopero delle linee bus periferiche

in arrivo,, proprio in occasione del rientro generale a scuola in città. Le linee diperiferiche saranno a rischio per loindetto dal sindacato Usb tra i lavoratori della società Roma Tpl. La protesta sarà di 24 ore. Il servizio sarà comunque assicurato durante le due fasce di garanzia: fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. L'agitazione non coinvolgerà le linee Atac che saranno regolarmente in servizio. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su muoversiaroma.it