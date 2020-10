Roma, Liliana Segre alla Lumsa per l'inaugurazione dell'anno accademico: laurea honoris causa in relazioni internazionali

Domani, Lunedì 26 ottobre, anniversario della fondazione dell’Ateneo, si svolgerà a Roma la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico 2020-2021, un appuntamento tradizionale della comunità accademica che darà ufficialmente il via all’81esimo anno di attività dell’Università LUMSA.

Nell’occasione sarà conferita la laurea magistrale honoris causa in Relazioni internazionali alla Senatrice Liliana Segre per i suoi meriti culturali e per l’impegno profuso nella testimonianza e nella difesa dei diritti umani.

La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente del CdA dell’Università LUMSA, il Card. Giovanni Lajolo, e proseguirà con la relazione sulle attività svolte d’Ateneo nell’anno accademico appena concluso, a cura del Rettore Francesco Bonini.

Segre: “Con le leggi razziali diventai l’altra. E lo sono ancora oggi”

A margine del conferimento della laurea magistrale ad honorem, la Prof.ssa Monica Lugato, ordinario di Diritto internazionale, terrà una laudatio, illustrando i meriti della Senatrice nonché le motivazioni di tale onorificenza. Interverrà quindi la stessa Sen. Liliana Segre, in collegamento dalla sua abitazione di Milano, per pronunciare una lectio magistralis.

A chiudere la cerimonia sarà il Prof. Gaetano Manfredi, Ministro dell'Università e della Ricerca

L’evento in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti vedrà la presenza nell’aula Magna dell’Università LUMSA dei soli relatori della moderatrice dott.ssa Benedetta Rinaldi

Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla pagina Facebook e nel canale YouTube dell’Università LUMSA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA