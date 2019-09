Roma si illumina di verde per la giornata nazionale sulla Sla

Fare luce sulla sclerosi laterale amiotrofica. Questo l'obiettivo dell'iniziativa promossa dall'AISLA, l'associazione italiana che sostiene la ricerca per trovare una cura a questa malattia degenerativa.

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 settembre, in occasione della Giornata Nazionale sulla Sla, decine di monumenti in tutta Italia saranno illuminati di luce verde, il colore dell'associazione. A Roma, sarà il neo-minsitro della salute, Roberto Speranza,ad accendere la fontana del tritone di piazza Barberini, dove incontrerà, introno alle 19.30, una delegazione composta da persone con SLA, volontari, medici e ricercatori.

Nella hall principale del Policlinico Gemelli, invece, nella giornata di domenica, sarà possibile contribuire alla raccolta fondi dell'AISLA: con un'offerta di 10€ sarà possibile ricevere una dell 15mila bottiglie di vino Barbera d'Asti DOCG, messe a disposizione grazie al sostegno dalla Regione Piemonte.

I fondi raccolti saranno utilizzati da AISLA, per sostenere l’Operazione Sollievo, progetto che consiste nel sostenere gratuitamente i malati di SLA con aiuti concreti come contributi economici per le famiglie in difficoltà che hanno bisogno di un assistente famigliare e di strumenti per l’assistenza (letti speciali, comunicatori) e consulenze psicologiche legali e fiscali.

