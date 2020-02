Roma, lotta ai venditori abusivi: cinque Daspo ai saltafila. Sequestrato anche un pos portatile

Gli affari sono affari e allora c'è chi si organizza per catturare e

un cittadino del Bangladesh di 32 anni, è stato sorpreso mentre, senza autorizzazione, faceva il mediatore per conto di un operatore di servizi turistici e utilizzava un apparecchio Pos Wifi, munito di sim card, per i pagamenti elettronici dei servizi che vendeva ai turisti, soprattutto ingressi ai monumenti e visite guidate. Dovrà pagare una multa di 400 euro. Così sono proseguiti i c

: così ieri mattinaontrolli in zona Colosseo e Fori da parte agenti della Polizia locale di Roma Capitale I Gruppo Trevi e al gruppo sicurezza sociale urbana, insieme ai carabinieri della compagnia Roma centro, per contrastare l'abusivismo commerciale e il degrado nelle aree turistiche. Sono stati identificati e sanzionati anche 15 cittadini stranieri, del Bangladesh e del Senegal, che vendevano abusivamente prodotti, in alcuni casi anche pericolosi, a passanti e turisti: dispositivi elettronici per cellulari, carica batterie portatili (powerbank) e aste per selfie, giocattoli privi del marchio CE e vari souvenir. Tutti articoli sequestrati che non riportavano indicazioni sulla provenienza, con le dovute specifiche sul produttore ed importatore, oltre alla mancanza delle istruzioni in lingua italiana. Altre 5 persone sono state identificate e sanzionate sorprese a svolgere l'attività illegale di saltafila: per ognuno di loro multa di 400 euro e il Daspo, l'applicazione dell'ordine di allontanamento. Una multa di 400 euro anche a un romeno di 44 anni pizzicato dai militari, travestito da Batman, mentre chiedeva soldi ai passanti per farsi fotografare, non autorizzato. All'uomo, è stato sequestrato l'abito usato per il travestimento.