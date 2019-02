Roma, lotta a rifiuti, smaltimenti illeciti e discariche: 17 arresti e 2 milioni di multe nel 2018

Sono quasi 74mila i controlli effettuati nel 2018 dai carabinieri Forestale del Lazio e del Centro Anticrimine Natura di Cagliari. Un dato in aumento del 15% rispetto al 2017. Rilevati 1.156 reati e 3.847 illeciti amministrativi

(+ 33%). Le sanzioni amministrative complessivamente ammontano a circa 2,6 milioni di euro: in netto aumento rispetto all'anno scorso (+ 49 %) con 3.847 (+ 33%) verbali redatti a carico delle persone sanzionate. Nel corso delle attività svolte nel 2018 sono state controllate quasi 21mila persone (+ 17%), di cui 17 arrestate e 2 fermate, redatte oltre 1.100 denunce in stato di libertà; eseguiti 367 sequestri penali e 85 amministrativi, 43 perquisizioni locali e domiciliari delegate dall'Autorità Giudiziaria. «Siamo chiamati a proteggere e custodire la qualità e la bellezza della natura e del paesaggio, ma anche i processi virtuosi di trasformazione delle risorse, frutto del talento e dell'ingegno dei tanti soggetti che investono nella ricerca applicata e nell'innovazione tecnologica e simbolica» ha dichiarato il comandante della Regione carabinieri forestale Lazio, generale di Brigata Cinzia Gagliardi.

In particolare sono stati 7 nel 2018 gli arresti in flagranza per roghi tossici nella Capitale. Di questi 5 eseguiti in collaborazione con i carabinieri della compagnia Parioli e 2 con la compagnia Appia, tutti a carico di senza fissa dimora. Nel 2018 i Carabinieri Forestale durante l'azione di contrasto a traffici, stoccaggio e smaltimento illecito di rifiuti e discariche abusive hanno effettuato circa 9.500 controlli accertando 337 reati. Gli illeciti amministrativi sono stati oltre 600 con sanzioni pari a circa 65omila euro con 13 sequestri amministrativi. In questo ambito sono state 2.625 le persone controllate di cui 410 denunciate. Nell'ambito dell'azione di contrasto all'inquinamento idrico e del suolo sono stati eseguiti circa 1600 controlli, contestate 73 violazioni penali e 129 illeciti amministrativi con sanzioni pari a quasi 200mila euro.

