Roma, un topo all'ingresso e insetti sul cibo: chiusa una tavola calda a Tor Tre Teste

C'era addirittura un topo di grosse dimensioni morto all'ingresso del locale. E ancora, insetti sul cibo esposto per la vendita e oggetti ricoperti da un fitto strato di ruggine. Lo spettacolo che si sono trovati davanti gli agenti della polizia Locale ieri pomeriggio in una tavola calda di Tor Tre Teste, a Roma, è stato da brividi. Le condizioni igieniche inesistenti hanno condotto all'immediata chiusura del locale, compreso il laboratorio per fare il pane annesso. Erogate sanzioni per oltre 5mila euro e riscontrate, inoltre, diverse violazioni rispetto alla normativa anti-Covid.

Gli alimenti, d'altronde, erano conservati in uno stato pessimo, dentro frigoriferi sporchi. Stesso discorso per i macchinari necessari alla produzione del pane e dei dolci. Nell'intero locale la manutenzione era assente, dai bagni fetidi, al pavimento con le mattonelle rotte, gli agenti hanno riscontrato la totale inesistenza delle condizioni minime di sicurezza sanitaria che ha condotto al provvedimento di chiusura immediata.

