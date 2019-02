Roma, litiga con un passeggero sul bus e danneggia il mezzo

Ha litigato con un altro passeggero a bordo di un autobus in via del Trullo e poi, quando è stato allontanato dal mezzo dal conducente, ha danneggiato i tergicristalli. Il giovane è poi fuggito a piedi. È accaduto ieri in tarda mattinata. Subito dopo è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione Torrino Nord, che al momento stanno indagando per cercare di identificare il responsabile del danneggiamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA