Dieci linee da evitare accuratamente, se si può. I romani compilano la poco invidiabile top ten dei peggiori collegamenti del trasporto pubblico locale: con nove linee di autobus (di cui una express) e una di tram. E lo fanno con le segnalazioni inviate direttamente all’Atac, dove si condensano disagi e disservizi quotidiani di chi utilizza regolarmente questi mezzi per spostarsi in città. A pubblicare i dati è stata l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma, nella sua relazione annuale presentata la scorsa settimana all’assemblea capitolina.

Roma, cittadini bocciano tutti i servizi pubblici tranne l'acqua: maglia nera a trasporti e rifiuti

Il trend

Nell’ultimo anno preso in considerazione dall’Agenzia, fra le segnalazioni complessivamente ricevute dall’azienda di via Prenestina (28.911) il 94 per cento hanno riguardato la mobilità pubblica. Dopo un periodo di tendenziale diminuzione, negli ultimi due anni si conferma invece un aumento delle segnalazioni da parte dell’utenza, che raggiungono il livello più alto dal 2015. Ritardi, corse annullate, attese alla fermata, comfort e sicurezza sui mezzi sono le lamentele più frequenti arrivate alla municipalizzata.

La mappa

La linea più segnalata dagli utenti del trasporto pubblico cittadino risulta essere la 791 – che collega la stazione della metro A Cornelia (in zona Aurelio) con piazzale Nervi all’Eur – per la quale, in un solo mese, sono state inoltrate ben 416 segnalazioni, sulle 842 collezionate nell’intero anno. Al secondo posto troviamo la linea 708 - che viaggia da piazzale dell’Agricoltura all’Eur a via Iris Versari, in zona Mezzocammino – per la quale il numero di segnalazioni rimane costante rispetto al recente passato (erano state 620 nel 2018). Rispetto alla precedente rilevazione, si riconfermano nella lista delle linee più segnalate anche la 170, che collega l’Eur con Termini, la 31, che corre dal capolinea della metro B di Laurentina a piazzale Clodio, la 310, che parte da Termini e arriva a piazza Vescovio, e la 671, che parte dalla stazione della metro A Arco di Travertino e arriva a piazzale Nervi all’Eur. In particolare, sia per la 671 sia per la 31, le segnalazioni sono raddoppiate nel giro di un anno: per la 671 sono passate da 219 a 505 nel 2019, mentre per la 31 da 203 a 401. Tra i dieci collegamenti peggiori, secondo il gradimento dei passeggeri, c’è anche una linea tranviaria: la 3, che copre un lunghissimo percorso dalla stazione ferroviaria di Trastevere a Valle Giulia, passando per la Piramide Cestia, il Circo Massimo, il Colosseo, Porta Maggiore e il Policlinico Umberto I.

I giudizi

Nell’indagine dell’Agenzia, peraltro, l’insoddisfazione degli utenti è largamente manifestata in relazione a tutti i macro-fattori che riguardano il trasporto pubblico di superficie. In particolare, si legge nel report, «il funzionamento, la sicurezza e il comfort sono gli aspetti più critici con oltre il 70 per cento di giudizi negativi». Nel dossier si rileva anche che i “molto soddisfatti” sono quasi sempre una piccola parte del totale e che i “per niente soddisfatti” superano la quota del 10 per cento solo per il funzionamento. Il giudizio complessivo sul servizio «dopo aver passato in rassegna tutti gli attributi di qualità, rimane negativo e perde anche qualche punto percentuale, portando la quota dei cittadini insoddisfatti oltre il 60 per cento per Roma Tpl e quasi al 60 per cento per Atac», conclude l’Agenzia.

